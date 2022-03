Eine Zwei und sechs Vierer : Die FC-Einzelkritik zum Hoffenheim-Spiel

Köln Der 1. FC Köln musste am Sonntagabend eine 0:1 Niederlage über sich ergehen lassen. Dabei tat sich vor allem die Offensive schwer.

Auch das achte Spiel in Folge ging für den 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim verloren. Vor der Partie setzte FC-Trainer Steffen Baumgart noch alles daran, die Qualität seiner Mannschaft gegenüber der der TSG mit Statistiken hervorzuheben. Dabei ging bei dem flankenstärksten Team der Liga nach vorne überraschend wenig. Bei dem so geforderten hohen Anlaufen blieb vor allem in der ersten Hälfte noch Luft nach oben. Und auch die vielen geschossenen Tore in der Schlussviertelstunde blieben aus. „Es gibt so Tage, an denen es nicht so gut funktioniert. Wir haben es als Mannschaft immer wieder versucht, aber es hat nicht gereicht. Es ist eine sehr bittere Niederlage“, so FC-Torjäger Anthony Modeste.