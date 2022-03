Die FC-Einzelkritik zum Leverkusen-Spiel : Matchwinner ist Kingsley Schindler - drei weitere Spieler überzeugen

Köln Nach sechseinhalb Jahren hat der 1. FC Köln wieder ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen gewonnen. Kingsley Schindler avancierte mit dem einzigen Tor der BEgegnung zum Matchwinner. Der Torschütze war aber nicht der einzige überragende Akteur.

Doch Schindler war nicht der einzige Akteur, der gegen Leverkusen überzeugte. „Man muss aber auch den Marvin hervorheben, der in der ein oder anderen Situation einfach riesig gehalten hat“, lobte Baumgart seinen Torhüter, Marvin Schwäbe. Neben dem Keeper überzeugten vor allem zwei Defensivspieler. Mit 39 Punkten sollte der Klassenerhalt in trockenen Tüchern sein. In der kommenden Woche steht das Heimspiel gegen Dortmund auf dem Plan. „Wir wollen einfach an die Leistung anknüpfen. Wir müssen demütig bleiben und weiter arbeiten“, sagte Torschütze Schindler. Die Einzelkritik gibt es in der Bildergalerie.