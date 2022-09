Die Einzelkritik zum Spiel gegen Berlin : Diese Noten geben wir den Spielern des 1. FC Köln

Köln Mit der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin hat der 1. FC Köln die erste Saisonpleite der Liga kassiert. Und das verdient. Dementsprechend fallen die Noten aus.

Ausgerechnet gegen seinen Herzensclub Union Berlin hat Steffen Baumgart mit dem 1. FC Köln die erste Saisonniederlage in der Bundesliga kassiert. Und das durchaus verdient. „Union war für mich die beste Mannschaft, die wir bisher gesehen haben. Wir haben keinen Stich gehabt und verdient verloren“, sagte Baumgart nach der Pleite. „Union hat es einfach gut gemacht. Sie sind einfach viel weiter als wir. Wir waren in allen Belangen unterlegen.“ Bereits in den ersten Minuten gerieten die Kölner massiv unter Druck. Das Eigentor von Timo Hübers, der gehaltene Elfmeter, das nicht gegebene Abseitstor. „Wir hatten in der ersten Halbzeit große Probleme, in die Zweikämpfe zu finden“, sagte FC-Keeper Marvin Schwäbe, der beim 0:1 machtlos war und sich mit dem gehaltenen Elfmeter auszeichnen konnte.