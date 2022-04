Die FC-Einzelkritik zum Bielefeld-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Der 1. FC Köln befindet sich weiterhin auf Europa-Kurs. Gegen Bielefeld gelang der dritte Sieg in Folge. Er war umkämpft, aber verdient. Die Noten können sich sehen lassen.

Der dritte Liga-Sieg in Folge lässt die Chancen des 1. FC Köln auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb weiter steigen. Als Stolperstein sollte sich Arminia Bielefeld nicht erweisen, doch die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart tat sich gegen den Abstiegskandidaten lange schwer. Am Ende stand ein sogenannter Pflichtsieg, der den Kölnern im Kampf um eine Berechtigung für den Europacup alle Chancen offen lässt.

Das Resultat gefiel Baumgart, doch eine ähnlich starke Leistung wie beim überzeugenden 3:1-Derbysieg gegen Gladbach gelang nicht. „Das Ergebnis war das, was wir uns vorgestellt haben“, fasste der Kölner Trainer zusammen. Aber: „Vieles hat nicht gepasst, das muss man sagen. Bielefeld war oft näher am 2:2 als wir am 3:1. So ein Spiel ist wichtig für uns, weil wir sehen, was wir gut machen und was nicht. In vielen Phasen haben wir es nicht so gut gespielt, wie wir es können.“