Die FC-Einzelkritik zum Dortmund-Spiel : So bewerten wir die Kölner Spieler

Köln Eine Woche nach dem 1:0-Erfolg über Bayer Leverkusen hat der 1. FC Köln einen weiteren Erfolg gegen ein Spitzenteam der Liga verpasst. Dem BVB trotzte der FC ein 1:1-Unentschieden ab. Dementsprechend fallen die Noten der Kölner Profis aus.

Die Vorzeichen hätten für den 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund kaum schlechter sein können. Die Geißböcke mussten mit Jonas Hector, Florian Kainz und Ellyes Skhiri auf gleich drei Stammspieler verzichten, lagen nach sieben Minuten bereits 0:1 zurück und dann verletzte sich mit Benno Schmitz ein weiterer Leistungsträger der Kölner. Dennoch zeigte der FC eine starke Leistung gegen den Tabellenzweiten, war zeitweilig sogar das bessere Team auf dem Platz. „Es war ein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit sogar ein sehr Gutes, in der zweiten Hälfte – mit der Umstellung von Dortmund – haben wir Probleme gehabt. Insgesamt ist das, was die Jungs abgerissen haben, allerdings das, was wir sehen wollen. Daher bin ich sehr zufrieden“, sagte daher auch FC-Trainer Steffen Baumgart.