Die FC-Einzelkritik zum Mainz-Spiel : So bewerten wir die FC-Profis

So bewerten wir die FC-Profis

Köln Im Kampf um die Europapokal-Plätze hat der 1. FC Köln eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den direkten Konkurrenten Union Berlin unterlag der FC nach schwacher Leistung 0:1. Dementsprechend fallen auch die Bewertungen aus.

0:2-Rückstand, keine ernst zu nehmende Torchance – nach einer guten Stunde hat beim 1. FC Köln im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz am Samstagnachmittag nicht viel auf einen Kölner Sieg gedeutet. Der FC tat sich wie schon in der Vorwoche gegen den 1. FC Union Berlin unheimlich schwer mit dem Team von Bo Svensson. „Die ersten 60 Minuten waren wir nicht gut im Spiel, wir haben viele Fehler im Aufbauspiel gemacht.“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Zu diesem Zeitpunkt konnten auch nur wenige Kölner Spieler überzeugen. Doch Baumgart nahm Einfluss auf das Spiel, brachte neue Kräfte. „Mit den Wechseln kamen wir zurück und dann haben die Jungs gezeigt, was sie auszeichnet.“