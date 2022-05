Die FC-Einzelkritik zum Augsburg-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Mit dem 4:1-Erfolg über den FC Augsburg hat der 1. FC Köln nicht nur die Chancen auf Europa gewahrt, die Geißböcke feierten auch den vierten Sieg in Serie. So bewerten wir die Spieler.

Der Traum von Europa wird für den 1. FC Köln zunehmend realer. Nach dem 4:1-Erfolg über den FC Augsburg trennen die Geißböcke zwei Spieltage vor Saisonende nur noch ein Zähler von dem internationalen Wettbewerb. Allerdings sah es gegen Augsburg in den ersten Minuten wahrlich nicht nach einem erfolgreichen Nachmittag für die Kölner aus. Vor allem Ruben Vargas sorgte für viel Unruhe in der Kölner Hintermannschaft. Doch mit der ersten Offensivaktion ging der FC in Führung, mit der zweiten brachten sich die Geißböcke auf Erfolgskurs. „Die ersten zehn Minuten gehen ganz klar an Augsburg und die letzten 80 dann an uns. Es war eine sensationelle Leistung von uns über das komplette Spiel“, sagte der Kölner Trainer Steffen Baumgart. „Wenn man ehrlich ist, hätten aus vier auch fünf oder sechs werden können. Ich bin selbst von der Leistung überrascht. Manchmal fällt es selbst mir schwer, Worte zu finden. Ich bin begeistert.“