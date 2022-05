Die FC-Einzelkritik zum Stuttgart-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Jonas Hector und Anthony Modeste im Zweikampf. Foto: dpa/Tom Weller

Köln Lange tat sich der 1. FC Köln gegen den VfB Stuttgart schwer. Zwischenzeitlich schnupperten die Kölner am Sieg und an der Europa League. Am Ende kassierte der FC die zweite Pleite in Serie. So bewerten wir die Spieler.

Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang schnupperte der 1. FC Köln einige Minuten lang tatsächlich an der Europa League. Als Bochum den zwischenzeitlichen Ausgleich bei Union Berlin erzielt hatte, hätte ein Sieg den FC in die Europa League befördert. Verdient wäre ein Dreier gegen den VfB wohl nicht gewesen. Vor allem im ersten Abschnitt war Stuttgart die bessere Mannschaft, hätte hoch in Führung liegen müssen. „Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so gut reingekommen sind. Wir haben zu viele Sachen gemacht, die wir besser machen müssen“, gab FC-Trainer Steffen Baumgart nach der 1:2-Pleite zu. Einzig Marvin Schwäbe hielt die Geißböcke in dieser Phase im Spiel, mehr als eine Halb-Chance von Ellyes Skhiri sowie ein Abschluss von Anthony Modeste war in den ersten 45 Minuten für die Geißböcke nicht drin.

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild. „Ich bin froh, dass die Jungs dann in der zweiten Halbzeit das Gesicht gezeigt haben, das sie über weite Strecken der Saison gezeigt haben. Nach dem 1:1 waren wir auch nahe am 2:1“, so der Trainer weiter. Tatsächlich kamen die Kölner zu weiteren Chancen. Aber auch Stuttgart blieb gefährlich. Erst in der Nachspielzeit gelang dem VfB Stuttgart der Lucky Punch. „Am Ende fällt die Waage aber in Stuttgarts Richtung. Ich wollte sehen, dass die Jungs bis zum Ende gehen und alles raushauen. Das haben sie gemacht. Trotzdem ärgern mich die Ergebnisse der letzten beiden Spiele, die Leistung hat aber gestimmt“, sagte Baumgart. Die Einzelkritik gibt es in der Bildergalerie.