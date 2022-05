Die FC-Einzelkritik zum Wolfsburg-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Trotz der 0:1-Niederlage steht für den 1. FC Köln mindestens der Einzug in einen europäischen Wettbewerb fest. So bewerten wir die Spieler.

Obwohl nach Abpfiff bei den Spielern des 1. FC Köln für kurze Zeit die Enttäuschung über die 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga einsetzte, überwiegte schlussendlich doch die Freude über den Einzug in einen europäischen Wettbewerb. „Wir sind irgendwo enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Das war vollkommen unnötig, weil wir die klar bessere Mannschaft waren. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau“, so FC-Profi Mark Uth nach dem Spiel. Dabei schien es in den ersten Spielminuten, als würde die Mannschaft von Steffen Baumgart spielerisch dort weitermachen, wo sie in der letzten Woche gegen den FC Augsburg aufgehört hatte. Während der FC jedoch die ersten Spielchancen diesmal liegenließ, lag das Quäntchen Glück diesmal auf der Seite des Gegners.