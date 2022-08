Die FC-Einzelkritik zum Frankfurt-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Der 1. FC Köln ist auch im dritten Liga-Spiel der Saison ungeschlagen geblieben. Zum 1:1 gegen Frankfurt reichte den Kölnern eine durchschnittliche Leistung. Dementsprechend fallen auch die Noten aus.

Auch mit Hilfe des Videobeweises hat der 1. FC Köln auch gegen Eintracht Frankfurt gepunktet, der FC blieb somit im dritten Liga-Spiel der Saison ungeschlagen. Gegen Eintracht Frankfurt tat sich der FC vor allem in der Offensive lange schwer. „Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben nicht so recht gewusst, worauf wir uns einlassen werden. Ob Frankfurt mit einer Dreier- oder Viererkette spielen wird“, sagte Florian Kainz nach der Begegnung. „Wir haben uns auf beides vorbereitet und kurz vor dem Spiel noch einmal alles durchgesprochen, analysiert und besprochen. Wir haben unser Anlaufverhalten dann aber schnell hinbekommen.“ Große Chancen erspielten sich die Kölner erst unmittelbar vor dem Seitenwechsel.

Im zweiten Durchgang erwischte die Eintracht den besseren Start. Erst mit der Einwechslung einiger neuer Kräfte steigerte sich der wieder. „Man hat gesehen, dass wir ab der 60. Minute richtig platt waren. Frankfurt hat von der Bank nochmal ordentlich nachgelegt, aber auch eine ordentliche Physis an den Tag gelegt“, sagte Timo Hübers. Auch Trainer Steffen Baumgart sprach die enorme Hitze an. „Wir haben jetzt gefühlt das vierte oder fünfte Spiel in Folge bei dieser Hitze - das ist für uns neu für uns“, so der 50-Jährige. „Das hat man den Jungs angesehen. Ich wusste gar nicht, wen ich zuerst runternehmen sollte. Sie haben es dann durchgezogen.“ Und das durchaus ordentlich. Doch es gab auch Ausreißer nach oben und auch nach unten. Unsere Bewertung gibt es in der Bildergalerie.