Die FC-Einzelkritik zum Fehérvár-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Trotz Unterzahl war der 1. FC Köln bei der 1:2-Niederlage gegen Fehérvár die bessere Mannschaft. Das sollte dem FC Hoffnung für das Rückspiel machen. Doch es gab auch einige Ausfälle.

Euphorisierte Fans, Flutlichtspiel, frühe Führung – viel deutete für den 1. FC Köln auf einen berauschenden Abend im Hinspiel der Conference League hin. Doch am Ende kassierte Köln eine 1:2-Niederlage gegen den Fehérvár FC und muss um die weitere Teilnahme am europäischen Wettbewerb zittern. Dabei verlief der Start für die Kölner gegen den ungarischen Vertreter nach Maß. „Wir hatten sehr gute erste 20 Minuten und kriegen dann die Rote Karte“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. „Dann verlieren wir für den Moment die Ordnung, die knallhart ausgenutzt wird.“ Nach dem Platzverweis von Jeff Chabot drehte Fehérvár die Partie, der FC verlor zunehmend den Faden. „Von außen betrachtet waren wir dann irgendwie in einer Schockstarre und fressen zu schnell zwei Gegentore, anstatt Stabilität reinzubekommen“, sagte Luca Kilian, der zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.