Die FC-Einzelkritik zum Ferhérvár-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Der 1. FC Köln ist auch im dritten Liga-Spiel der Saison ungeschlagen geblieben. Zum 1:1 gegen Frankfurt reichte den Kölnern eine durchschnittliche Leistung. Dementsprechend fallen auch die Noten aus.

Mit dem 3:0-Erfolg über den Fehérvár FC hat der 1. FC Köln doch noch die Gruppenphase der Conference League erreicht. “Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht, getragen von unseren Fans, obwohl es ein Auswärtsspiel war. Wir haben uns für die Gruppenphase qualifiziert, das war unser Ziel“, sagte Timo Hübers. Der Abwehrchef war einer der überragenden Spieler der Begegnung. Ausgerechnet Hübers, der im Hinspiel einen rabenschwarzen Tag erwischte. Der Innenverteidiger brachte Köln in Führung, stand aber auch in der Defensive sicher. „Wir freuen uns, dass wir hinten keinen reinbekommen haben“, sagte Hübers. Das auch, weil der gesamte Defensivverbund eine ordentliche Begegnung machte. “Wir haben hinten ein super Spiel gemacht“, stimmte Keeper Marvin Schwäbe zu, der Köln mit überragenden Paraden im Spiel hielt. „Es hat mich gefreut, dass ich der Mannschaft mit meinen Paraden helfen konnte. Nach dem 2:0 hätte die Partie anders ausgehen können, wenn der Ball reingeht.“

Das tat es nicht. In der Offensive haperte es beim FC lange. Der Spielverlauf erinnerte an Teile des Hinspiels, als Köln ebenfalls dominierte, sich aber keine zwingenden Torchancen erspielte. So war es eine Standardsituation, die die Vorentscheidung brachte. Ellyes Skhiri traf nach einer Ecke. „Nach dem 2:0 waren die Jungs einfach platt, die Ungarn haben dann alles gegeben. Deswegen waren die Wechsel wichtig“, sagte der Kölner Trainer. Fehérvár wurde stärker, der FC tat sich in der Offensive sichtbar schwer. Einzig Florian Kainz überzeugte bei den Offensivspielern restlos. „Ich freue mich tierisch. Für die Fans, die Mannschaft, das Trainerteam und den ganzen FC. Gerade für unsere jungen Spieler ist das ein Riesenerlebnis. Die Fans haben uns unfassbar gepusht“, sagte Kainz. „Seitdem Steffen Baumgart beim 1. FC Köln ist, hat er alle mitgenommen, Spieler, die Fans und den ganzen Club. Dass er mit Leidenschaft dabei ist, ist eine große Stärke von ihm.“