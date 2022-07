Die FC-Einzelkritik zum Regensburg-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Bonn Die Pokal-Träume des 1. FC Köln sind früh geplatzt. Die Baumgart-Elf hat die erste Runde gegen Jahn Regensburg nicht überstanden. So bewerten wir die FC-Profis.

Der kürzeste Weg zu einem Titel ist für den 1. FC Köln bereits nach der ersten Etappe beendet. Das Pokal-Aus tut den Kölnern weh. Die Mannschaft von Steffen Baumgart fand gegen den Zweitliga-Tabellenführer Jahn Regensburg lange nicht ins Spiel, steigerte sich dann und war dem Sieg nahe. Doch im Elfmeterschießen zog der FC den Kürzeren. Genau wie im Februar 2021 an selber Stelle, im selben Wettbewerb.

FC-Geschäftsführer Christian Keller, mehr als acht Jahre in gleicher Funktion beim Jahn tätig, fasste die missliche Situation zusammen. Er sagte: „Das ist sportlich wie wirtschaftlich richtig scheiße.“ Dabei zeigten die Kölner zwei Gesichter. In der ersten Hälfte kamen sie nicht in Tritt, nach dem Wechsel traten sie aggressiver und mit mehr Zug zum Tor auf. Der Sieg war greifbar, doch im Elfmeterschießen zeigten sich die Regensburger souveräner. „Wir hätten das Spiel auch gewinnen können“, sagte Abwehrchef Timo Hübers.