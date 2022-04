Die FC-Einzelkritik zum Gladbach-Spiel : So bewerten wir die FC-Profis

Köln Mit dem 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend hat der 1. FC Köln das dritte Rheinderby in Folge gewonnen. Dementsprechend gut fallen unsere Noten aus.

Mit dem 3:1-Derbysieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach am 30. Spieltag haben die Kölner auswärts drei wichtige Punkte im Rennen um die internationalen Plätze geholt. Nachdem FC-Trainer Steffen Baumgart bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag erstmals explizit den Europa-Wunsch äußerte, warf seine Mannschaft im Gegensatz zum späten Sieg gegen Mainz in der Vorwoche von Beginn an alles in das Derby rein. „Wir haben uns alle riesig auf das Spiel gefreut und wollten es unbedingt gewinnen. Wenn so viele Fans auswärts dabei sind, macht das einen riesen Spaß“, so Torschütze Florian Kainz.

Die vom Trainer geforderte Intensität sorgte vor allem in der ersten Hälfte dafür, dass sich der FC durchkombinierte und nahezu jede Chance zu einem Treffer nutzte. Dabei ragten gleich mehrere Spieler in der Kölner Offensive positiv heraus. In der zweiten Hälfte war dann die Abwehr gefragt, um die Gladbacher nicht ins Spiel kommen zu lassen. „Die erste Halbzeit war dann, auch wie sie mit der Konsequenz vorm Tor gelaufen ist, sehr gut gespielt. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr abgesichert haben, was mir nicht so gefallen hat. Wir hätten, so wie in den letzten Minuten, auch noch drei, vier mehr Aktionen haben können“, so Baumgart. Die Einzelnoten gibt es in der Bildergalerie.