Die FC-Einzelkritik zum Nizza-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Spielern

Köln Der FC ist mit einem Unentschieden in die Gruppenphase der Conference League gestartet. Nach 90 Minuten konnten die Kölner mit dem Punkt zufrieden sein. Unsere Noten zum Spiel.

45 Minuten lang deutete am Donnerstagabend viel daraufhin, dass der 1. FC Köln mit einem Sieg in die Gruppenphase der Conference League starten könnte. Obwohl OGC Nizza favorisiert in die Begegnung gegen die Geißböcke ging, gab der FC zunächst den Ton an. „Ich glaube, in der ersten Hälfte müssen wir höher führen“, sagte Jan Thielmann. Der Youngster hatte in den ersten Minuten gleich einige Chancen, legte Steffen Tigges aber das 1:0 auf. Ausgerechnet Tigges, der sein ersten Saisontor erzielte. „Es war ein super Angriff wie wir ihn auch oft trainieren. Ich habe den Ball dann nur noch über die Linie drücken müssen“, sagte der Offensivspieler. “Für uns war es keine Überraschung, dass Steffen Tigges trifft. Es war einfach eine Frage der Zeit. Er ist jetzt über längere Zeit im Trainingsbetrieb nach seiner Verletzung, das sieht man. Mich freut es sehr für ihn“, erklärte André Pawlak, der Steffen Baumgart an der Seitenlinie vertreten hatte.