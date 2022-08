Die FC-Einzelkritik zum Leipzig-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Torschütze und Torhüter: Florian Dietz und Marvin Schwäbe. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Köln 45 Minuten spielte der FC gegen RB Leipzig in Überzahl. Am Ende sprang ein Punkt heraus. Auch Danke der guten Kölner Leistungen. So bewerten wir die Kölner Profis.

45 Minuten spielte der 1. FC Köln gegen RB Leipzig am Samstagnachmittag in Überzahl, geriet in Rückstand und glich durch ein Eigentor doch noch aus. Am Ende brachten die Kölner einen verdienten Punkt mit nach Hause. „Wir stehen nach zwei Spieltagen mit vier Punkten da, das hätten wir vor der Saison sofort unterschrieben“, sagte Jonas Hector nach dem Spiel. Zumal Köln vor den Sonntagsspielen auf dem zweiten Tabellenplatz liegt. Tatsächlich war Leipzig bis zur Roten Karte die Spiel bestimmende Mannschaft, die besseren Chancen hatten aber die Kölner. Vor allem Jan Thielmann und Florian Dietz hatten früh erste Chancen. Der Angreifer Dietz erzielte in seinem zweiten Bundesliga-Spiel sein erstes Bundesliga-Tor. „Mich freut es besonders für den Flo, der sich in seinem zweiten Bundesliga-Spiel zum zweiten Mal extrem aufgerieben hat und jetzt macht er auch noch sein Tor“, sagte Hector.

Für den größten Wirbel sorgte allerdings Florian Kainz auf der Außenbahn. Der Österreicher sorgte immer wieder für Gefahr. Doch auch die Defensive zeigte eine ordentliche Leistung. Timo Hübers und Luca Kilian machten ihre Sache gegen Timo Werner und Christopher Nkunku gut. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Steffen Baumgart: „Hut ab vor der gesamten Mannschaft. Das 2:2 war mehr als gerecht, auch wenn wir die Chance hatten das Spiel zu gewinnen“, so der Trainer. „Es war eine sehr gute Leistung von der gesamten Mannschaft“, sagte auch Keeper Marvin Schwäbe, dem beim ersten Gegentor ein kapitaler Fehler unterlief. „Das 0:1 war klar mein Fehler. “Das Problem war, dass der Ball so lange in der Luft war und ich zwei Gedanken hatte. So etwas geht dann meistens nicht gut aus als Torwart. Ich kann mich bei der Mannschaft bedanken, dass das Spiel 2:2 ausgegangen ist.“