Die Einzelkritik zum Spiel gegen Slovacko : Diese Noten geben wir den Spielern des 1. FC Köln

Köln Der 4:2-Erfolg gegen den 1. FC Slovacko war für den 1. FC Köln hart erkämpft - trotz klarer Überlegenheit und zwischenzeitlicher Führung. Dementsprechend ambivalent fallen die Noten aus.

Nach dem zweiten Spieltag der Gruppenphase der Conference League führt der 1. FC Köln die Gruppe D ungeschlagen an. Dem 1:1 gegen Nizza in der vergangenen Woche folgte nun der 4:2-Erfolg über den 1. FC Slovacko. Zwar hätte der FC durchaus höher gewinnen können, doch Köln musste zwischenzeitlich auch ordentlich zittern. Nach der 2:0-Halbzeitführung kam der tschechische Pokalsieger zurück und glich zwischenzeitlich aus. „Mir fällt es schwer, die ersten zehn Minuten im zweiten Durchgang zu erklären“ , sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. „Bei den Gegentoren blocken wir zwei, drei Mal den Ball und bekommen ihn nicht weg. In diesem Moment hat man die individuelle Qualität der Mannschaft gesehen.“ Der Kölner Trainer hatte kräftig rotiert und zunächst auf einige Leistungsträger verzichtet. Davon war lange nichts zu sehen. Der FC war die dominante Mannschaft, ohne allerdings für große Gefahr zu sorgen.

Nach den Gegentreffern brachte Baumgart unter anderem Jonas Hector und Ellyes Skhiri und verlieh seinem Team mehr Stabilität. „Dieses Mal hatten wir die Möglichkeit, mit Jonas Hector oder Ellyes Skhiri nachzulegen“, sagte Baumgart. „Wir haben eine lange Saison vor uns, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben einen ausgeglichenen Kader - und deswegen war die Entscheidung so zu beginnen, aus meiner Sicht die richtige. Auch wenn es zum Ende hin besser aussah.“ Vor allem Linton Maina und Dejan Ljubicic trieben das Spiel aber in der Offensive an. Ljubicic entschied mit einem Doppelpack die Begegnung. „Wir alle haben viele Spiele gemacht und haben Sonntag schon wieder das nächste. Deswegen ist es völlig in Ordnung, zu rotieren. Der Auftakt mit vier Punkten ist denke ich gut. Es wäre sogar noch mehr gegangen, aber wir nehmen die Punkte gerne“, sagte Maina. Unsere Noten gibt es in der Bildergalerie.