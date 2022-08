Die FC-Einzelkritik zum Stuttgart-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Profis

Köln Der 1. FC Köln hat das Rückspiel gegen das ungarische Team aus Székesfehérvár für sich entscheiden können. Durch den Sieg hat man sich nun für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert. In der Einzelkritik überzeugen besonders zwei Spieler.

Im vierten Ligaspiel der jungen Saison ist der 1. FC Köln am Sonntag zum vierten Mal ungeschlagen geblieben. 0:0 trennten sich die Geißböcke vom Vfb Stuttgart. Bereits zum dritten Mal agierte der FC dabei sogar in Überzahl. Allerdings war davon gegen den VfB Stuttgart wenig zu sehen. Die Schwaben waren von Beginn an die bessere Mannschaft. „Wie sind schwer reingekommen, Stuttgart hat ausgenutzt, was wir in den Tagen vorher hatten. Stuttgart hat Feuer auf die Platte gebracht. Wir konnten einige Situationen nicht gut lösen“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. „Über die 90 Minuten hatte Stuttgart die besseren Chancen und wir hatten auch in der zweiten Hälfte nicht die Chancen, die uns ein besseres Ergebnis ermöglicht hätten.“ So zeigte sich der Kölner Trainer mit dem Ergebnis zufrieden. Kein Wunder, mit fünf Zählern belegt der FC aktuell noch immer den achten Tabellenplatz.

Er sei auch mit der Leistung „seiner Jungs“ zufrieden gewesen, sagte der 50-Jährige. Dabei überzeugten wahrlich nicht alle Teile seiner Mannschaft. Vor allem in der Offensive weist Köln einige Schwächen auf. Florian fand im ersten Abschnitt nicht in die Begegnung, Sargis Adamyan hatte in der zweiten Halbzeit seine Problem. Auch Ondrej Duda und Mathias Olesen hatten es schwer, Kingsley Schindler fand so gut wie gar nicht statt. „Vorne hat uns immer wieder was gefehlt“, sagte der Trainer. Mit der Defensive konnte Baumgart dagegen sehr zufrieden sein. Vor allem Marvin Schwäbe sorgte für Furore. „Marvin hat uns dann nicht nur im Spiel gehalten, sondern da war schon die eine oder andere bessere Parade dabei. Das muss man erst einmal so machen“, sagte der Trainer. „Heute waren ganz viele Situationen dabei, die wir überstanden haben. So ein Spiel spielst du nicht immer Unentschieden.“ Doch nicht nur Schwäbe überzeugte. Unsere Noten gibt es in der Bildergalerie.