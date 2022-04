Die FC-Einzelkritik zum Union-Spiel : So bewerten wir die FC-Profis

Negativserie hat Bestand : 1. FC Köln unterliegt Union Berlin 0:1 Der 1. FC Köln kann in der Bundesliga nicht gegen Union Berlin gewinnen. Am Freitagabend kassierte der FC bei den Eisernen eine 0:1-Niederlage und erlebte damit am 28. Spieltag einen Rückschlag im Kampf um den internationalen Wettbewerb.