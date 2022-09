Die FC-Einzelkritik zum Wolfsburg-Spiel : Diese Noten geben wir den FC-Spielern

Köln Mit einer beeindruckenden Leistung hat der 1. FC Köln einen Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg eingefahren. Beim 4:2-Erfolg über die Wölfe überragte vor allem ein Spieler. Unsere Noten zum Spiel.

Vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg wurde rund um das Geißbockheim viel über die arg dezimierte Defensive des 1. FC Köln gesprochen. Nach dem verdienten 4:2-Erfolg muss wohl eher über die schwache Verteidigung der Wölfe, aber auch über die gute Mannschaftsleistung der Geißböcke gesprochen werden. „Nach dem frühen Rückstand haben wir es sehr gut gemacht. Es war eine schwierige Situation und ich kann nur sagen ‚Hut ab vor der ganzen Mannschaft‘. Wir haben und voll reingehauen und ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Florian Kainz, der ein überragendes Spiel machte. „Wir haben ein sehr gutes Teamgefüge, jeder weiß, was er zu tun hat und sind weiterhin ungeschlagen.“ Zumindest für eine Nacht belegt der FC den fünften Tabellenplatz. „Wir werden erleben, dass wir nicht alles gewinnen, aber wir werden alles raushauen. Heute haben wir nicht nur alles rausgehauen, sondern auch sehr gut gespielt“, fügte FC-Trainer Steffen Baumgart hinzu.

Allerdings konnten nicht alle Spieler restlos überzeugen. Vor allem Steffen Tigges tat sich in der Offensive schwer, fand nur schwer Bindung zum Spiel. Dennoch strahlten die Kölner eine enorme Offensivkraft aus - und das gleich über mehrere Aktivposten. „Es ist schön, wenn man nicht ganz so ausrechenbar ist und jeder Torgefahr ausstrahlt. Das macht es für die Gegner auch schwieriger“, sagte Jonas Hector. „Mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, und auch mit der Leistung der Jungs. Wir sind schlecht ins Spiel gekommen, aber das Tor war auch sehr gut rausgespielt“, ergänzte Baumgart. „Für mich gab es zwei wichtige Situationen: Das 1:0, wo die Mannschaft sehr gut reagiert hat und das 2:3, wo die Mannschaft auch wieder sehr gut reagiert hat und nicht unruhig geworden ist.“ Unsere Benotung gibt es in der Bildergalerie.