“Das habe ich so noch nicht erlebt“ : Die FC-Stimmen zum Spielabbruch

Die Enttäuschung über den Spielabbruch in der Begegnung des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko hielt sich in Grenzen. Sowohl Steffen Baumgart als auch Florian Kainz fanden die Entscheidung richtig. Die Stimmen:

Die Begegnung des 1. FC Köln beim 1. FC Slovacko ist am Donnerstagabend abgebrochen worden. Dichte Nebelschwaden machten eine reguläre Begegnung nicht möglich. Die Partie wird am Freitagnachmittag nachgeholt.

Steffen Baumgart: Ers war eine sehr, sehr gute Leistung in den sieben Minuten (lacht). Jetzt mal im Ernst, anderthalb Jahre Köln und ich kann drei Bücher schreiben. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich glaube aber, dass der Abbruch richtig war – vor allem, wenn man auf die Verletzungsgefahr schaut. Wir wären wieder zehn Minuten reingegangen und die Jungs hätten wieder von vorne anfangen müssen. Ich glaube, für beide Mannschaften war es die richtige Entscheidung, auch wenn wir die Retourkutsche erst am Sonntag kriegen. Aber das ist halt nicht zu ändern. So etwas kannst du ja nur mit Humor nehmen. Der Job ist stressig genug. Wichtig ist, dass wir ein gutes Kollektiv sind. Wir müssen gucken, dass wir die Fokussierung auf morgen legen, damit wir die richtigen Abläufe haben. Zum Glück war ich lange in der 2. Liga, da weiß ich, wie 13 Uhr geht. Ich hoffe mal, dass das hilft.