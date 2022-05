Tops und Flops der Saison : Die Gewinner und Verlierer des FC-Kaders

Köln Der 1. FC Köln blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück, unerwartet erfolgreich. Dabei überzeugte der Großteil des Kaders. Doch es gab auch Ausreißer - positive und negative.

Vertrauen, Glaube und mannschaftliche Geschlossenheit - einige Mosaiksteine, die den FC in dieser Saison stark gemacht haben. Doch das sind natürlich nicht die einzigen Gründe für den Kölner Erfolg. FC-Trainer Steffen Baumgart ist am Geißbockheim vor allem angetreten, um seine Mannschaft weiterzuentwickeln. Das wiederholt der Kölner Coach jedenfalls immer wieder mantraartig. Das sei ihm gut gelungen, heißt es wiederum von Experten-Seite. Baumgart habe demnach nahezu jeden einzelnen Spieler verbessert, wird immer aufs Neue betont. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Nach dem Relegationsplatz in der vergangenen Spielzeit spielt der FC im kommenden Jahr europäisch. Mit dem siebten Rang hat Köln zwei Playoff-Spiele in der Conference League sicher. „Wir freuen uns heute über die super Saison. Wir freuen uns über Platz sieben. Wir freuen uns auch darüber, was kommen kann“, sagte Baumgart nach dem letzten Saisonspiel.