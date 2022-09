Ljubicic und Kainz punkten : Die Offensivpower des FC kommt aus Österreich

Köln Beim 1. FC Köln wurde vor der Saison viel über den Abschied von Anthony Modeste gesprochen. Aktuell machen viele Spieler den Weggang wett. Alleine 13 Scorer-Punkte gehen auf die Konten von Dejan Ljubicic und Florian Kainz.

Keine zehn Minuten benötigte Dejan Ljubicic um das Spiel zu entscheiden. Nach einer guten Stunde traf der Mittelfeldspieler am Donnerstag im Spiel des 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovacko per Strafstoß zum 3:2, nach Pass von Linton Maina erhöhte Ljubicic auf den umjubelten 4:2-Endstand. Und das, nachdem die Kölner nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung den Faden verloren hatten und der tschechische Pokalsieger durch starke zehn Minuten wieder herangekommen waren. Ljubicic übernahm mit seinen 24 Jahren Verantwortung, führte das Team und erzielte die entscheidenden Tore. Wettbewerbsübergreifend traf der Österreicher in dieser Saison in elf Pflichtspielen schon fünf Mal und legte einen weiteren Treffer auf. Kein anderer Kölner Spieler erzielte bislang mehr Tore.