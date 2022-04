Weitere Ausfälle : Die Personalsorgen wachsen beim FC

Köln Wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz nehmen die Personalsorgen beim 1. FC Köln zu. Zwei weitere Leistungsträger fallen erkrankt aus.

Hatte es vor wenigen Tagen beim 1. FC Köln noch nach personeller Entspannung vor dem Spiel gegen den FSV Mainz am kommenden Samstag ausgesehen, wird die Liste der Ausfälle nun länger und länger. Nachdem sich am Dienstag Benno Schmitz aufgrund einer Corona-Infektion krank gemeldet hat, fallen nun Sebastian Andersson und Salih Özcan erkrankt aus. Möglicherweise wird FC-Trainer Steffen Baumgart damit ein halbes Dutzend Spieler in der wichtigen Begegnung gegen den FSV nicht zur Verfügung stehen. Definitiv nicht mit dabei werden Kingsley Schindler, der aus privaten Gründen abgesagt hat, soweit die beiden Gelb gesperrten Timo Hübers und Jan Thielmann sein.

Anthony Modeste stieg am Mittwoch dagegen wieder ins Mannschaftstraining ein. Der Kölner Goalgetter dürfte damit als einzige Spitze auflaufen. Bitter käme aber vor allem der Ausfall von Salih Özcan. Der Mittelfeldspieler ist in dieser Spielzeit absoluter Leistungsträger, spielte sich zuletzt in der Startelf fest und feierte unlängst sein A-Nationalmannschafts-Debüt für die Türkei. Gut möglich, dass Ellyes Skhiri gegen Mainz also als alleiniger Sechser aufläuft. Für Timo Hübers dürfte sich wohl Julian Chabot auf einen Einsatz einstellen.