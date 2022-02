Kölns Torjäger : Das sind die Rekordtorschützen des 1. FC Köln

Köln Sie haben den 1. FC Köln zur Meisterschaft, zum Pokal oder nach Europa geschossen - die Angreifer des FC. Zum 74. Geburtstag des FC blicken wir auf die Rekordtorschützen der Geißböcke.

Seit dem Amtsantritt von Steffen Baumgart im Sommer 2021 blüht Anthony Modeste im Kölner Sturm wieder auf. Der Angreifer trifft im Grunde wieder nach Belieben. Im Januar 22 erzielte der Franzose sein 56. Tor für den FC und überholte just in diesem Moment Club-Idol Lukas Podolski. Schon in der Spielzeit 2016/2017 hatte der Angreifer den FC fast im Alleingang Richtung Europa geschossen. 25 Tore erzielte Modeste damals, bevor er nach China wechselte. Nach einer langen Durststrecke ist der Angreifer zurück und längst wieder der Publikumsliebling in Kölner Reihen. Seine „Brille“, der Torjubel des Franzosen, ist unter den Kölner Anhängern legendär.

Doch Modeste ist natürlich nicht der einzige legendäre Torjäger rund ums Geißbockheim. Seit 74 Jahren gehen nun die Kölner Angreifer für den FC auf Torejagd. In den 70er Jahren waren es vor allem Hannes Löhr und Dieter Müller, die für den FC erfolgreich waren. Beide Torjäger hatten maßgeblichen Anteil am Double-Gewinn 1978 und finden sich damit auch in der Top-Fünf der Rekordtorschützen. Und beide haben deutlich mehr Tore erzielt als Modeste. Löhr kommt auf 235 Pflichtspieltore, Dieter Müller traf 231 Mal. Doch damit sind die Offensivkräfte weit vom Top-Rekordtorschützen des FC entfernt. Dabei handelt es sich natürlich um die FC-Legende Hans Schäfer. Das Kölner Idol erzielte in 506 Pflichtspielen sogar 306 Treffer. An diese Marke wird Modeste sicherlich nicht mehr rankommen können. Die besten Torschützen gibt es in der Bildergalerie.