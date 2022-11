Die Stimmen zum FC-Spiel : FC-Trainer Baumgart will Ausreden nicht gelten lassen

Freiburg Gegen starke Freiburger hatte der 1. FC Köln am Sonntagabend so gut wie keine Chance. Nach dem 0:2 zeigten sich Trainer und Spieler enttäuscht. Ausreden wollte Baumgart aber nicht gelten lassen. Die Stimmen zum Spiel.

Steffen Baumgart: Man kann die fehlende Frische als sicherlich als Entschuldigung am Ende nehmen, man darf aber auch nicht vergessen, wie die Gegentore gefallen sind. In der Anfangsphase verteidigen wir einige Male mit Glück und Können. Dann haben wir aber auch zwei riesen Chancen. Einmal trifft Tigges den Ball nicht richtig, einmal schießt Skhiri über das Tor. Die müssen in so einem Spiel dann halt einfach rein. Wir haben es ja nach 20 Minuten ein wenig ausgeglichener gestaltet und haben dann auch vorne unsere Chancen gehabt. Freiburg hat gedrückt. Dann bekommst du einen Gegentreffer nach einem Konter, bei dem einiges bei uns nicht so funktioniert hat, wie es sonst funktioniert. Tigges muss in dieser Situation den Ball anders sichern, den Körper über den Ball bekommen. Das ist dann für die Innenverteidiger schwer zu verteidigen. Da hat die Restverteidigung nicht gestimmt. Einen solchen Konter zu bekommen, ist ärgerlich. Wir hatten trotzdem die Chance zum 1:1, Linton macht ihn nicht und dann bekommst du den Einwurf, die Flanke. Das sind dann einfach Fehler zu viel. Es sind ja keine großen Fehler, es sind aber Fehler, die der Gegner im Moment einfach ausnutzt. Dass ein Spieler vorne mal den Ball verliert, passiert, es wird halt gnadenlos ausgenutzt. Natürlich können wir dann die Ausrede „Frische“ nehmen, aber das gilt für Freiburg genauso. Deswegen lassen wir das auch nicht gelten. Wir machen zu viele Fehler. Jetzt hoffen wir, dass wir wieder schnell in die richtige Spur kommen.