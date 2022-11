Die Stimmen zum FC-Spiel gegen Hertha : FC-Trainer Baumgart: “Wir sind im Abstiegskampf“

Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Der 1. FC Köln hat zum Jahresabschluss eine 0:2-Niederlage gegen Hertha BSC hinnehmen müssen. Auch, weil die Kölner sehr gute Chancen liegen gelassen haben. Für FC-Trainer Steffen Baumgart beginnt der Abstiegskampf. Die Stimmen zum Spiel.

Mit einer bitteren 0:2-Niederlage hat sich der 1. FC Köln in die WM-Pause verabschiedet. Nach dem Spiel fand vor allem Trainer Steffen Baumgart deutliche Worte. Die Stimmen zum Spiel.

Sargis Adamyan: Ich kann das schwer erklären. Linton ist über Außen gut durch, ich versuche zwischen Torwart und Innenverteidiger zu kommen. Linton spielt einen super Ball rein, der titscht leicht auf und ich treffe ihn nicht richtig, eher ein bisschen mit dem Spann. Ich wollte ihn eigentlich mit der Innenseite treffen und dann geht er halt über das Tor. Ich dachte, dass es nicht sein kann, aber man muss weitermachen. Wir haben uns natürlich einen besseren Jahresabschluss gewünscht. Aber nach den letzten Wochen und Monaten sind wir froh, dass wir jetzt mal durchschnaufen können.

Steffen Baumgart: Die erste Torchance ist direkt drin. Dann haben wir drei Riesenchancen, die nicht reingehen. Die Jungs haben alles probiert, die Luft war aber raus. So etwas (Verpasste Chancen Adamyan) habe ich auch schon erlebt als ich Stürmer war. Wir müssen die Szene nicht auswerten. Das ist extrem ärgerlich, aber wir sollten da nicht zu viel draus machen. Das Ding muss rein, war es nicht und dann laufen wir dem halt hinterher. Jeder Spieler und jeder Trainer weiß, dass das Ding rein muss. Wir ärgern uns und dann ist auch wieder gut. Zur Leistung im zweiten Durchgang: Das hat was mit fehlender Kraft, mit fehlender geistiger Frische und einfach durch sein, zu tun. Wir können die letzten hundert Tage Revue passieren lassen. Es ist leider so, die Jungs sind durch. In der zweiten Halbzeit war ich der einzige da draußen, der halbwegs fit war. Die Jungs haben nur noch funktioniert. Irgendwann geht es halt nicht mehr. Wir haben dann auch keine Chance mehr gehabt.

Unsere Partner









zurück

weiter

Zur Tabellensituation: Wir sind im Abstiegskampf, da muss man nicht lange herumreden. Von der Leistung her hatten wir ja die Möglichkeit, mit mehr Punkten da raus zu gehen. Wir haben aber aus den letzten drei Spielen null Punkte geholt. Wir sind nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz weg und das bedeutet Abstiegskampf. Alles andere ist Augenwischerei. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt auch ein wenig Ruhe reinkriegen, um auch zu schauen, was wir gut und was wir nicht so gut gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das irgendwer anders sieht. Wir haben 17 Punkte und das bedeutet leider Abstiegskampf.

Thomas Kessler: Das Spiel heute muss man isoliert betrachten. Es ist ein gutes Spiegelbild, was uns gelingt in der Liga und was auch nicht. Wir hatten viele Spiele in der Saison, die eine 50:50 Situation sind. Und wenn du dann die Chancen nicht nutzt und in anderen Situationen nicht wach genug bist, dann verlierst du solche Spiele. Wir gehen jetzt in die Winterpause und haben noch zwei Spiele in der Hinrunde, wir haben 17 Punkte und unsere Ziel sind 40 Punkte. Wir haben noch zwei Spiele Zeit, um die Hälfte in der Hinrunde zu haben. Heute sind wir natürlich enttäuscht, das Spiel verloren zu haben. Die Pause kommt für unsere Mannschaft jetzt genau zur richtigen Zeit. Der Grund, warum wir heute das Spiel verloren haben ist, dass wir den Fehler zweimal gemacht haben. Wir reden immer von einer Entwicklung und einem Lernprozess und besprechen solche Themen. In so einem Spiel bricht uns das das Genick. Auf der anderen Seite haben wir dann Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Wie eben schon gesagt, wir hatten viele 50:50 Spiele, die wir hätten auch gewinnen können. Heute war ein gutes Beispiel dafür, wenn wir das nicht schaffen.

Am Ende muss man die Entwicklung betrachten und auch darauf schauen, wo wir herkommen und was wir mit dieser Mannschaft erarbeitet haben in dem letzten Jahr. Wir beschließen jetzt auch das Fußballjahr und wenn man rückblickend sieht, wie vielen Spielern der ein oder andere Fehler passiert, dieser aber auch schon ganz viele gute Situationen hatte, dann ist es müßig, wenn sich das immer wiederholt, aber die Trainingsarbeit steht über allem und da werden wir nächstes Jahr deutlich mehr investieren als wir das in dieser Hinserie machen konnten. Wir haben viele Spieler, die in ihrer Entwicklung weiter nach vorne schreiten können und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir diese Fehler nach der Pause auch abstellen können und wir frühzeitig die 40 Punkte erreichen.

Wir haben jetzt eine lange Zeit und hatten viele Verletzte, die jetzt nach und nach wieder zurückgekommen sind und wir zählen jetzt mal, wer uns zur Verfügung steht. In den USA haben wir Zeit, uns zusammenzusetzen und das Jahr Revue passieren zu lassen und dann schauen wir mal, was passiert. Es passiert nicht nur ihm sondern auch anderen Stürmern. Er ärgert sich bestimmt am Meisten darüber. In dieser Situation ist das natürlich echt bitter, denn wenn du da das 1:1 machst, dann haben wir natürlich auch nochmal die Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Das sind genau diese 50:50 Momente und es ist kein Vorwurf an irgendjemanden. Unter dem Strich müssen wir sagen, dass das Jahr 2022 ein Gutes war

Marvin Schwäbe: Es war jetzt zum wiederholten Male, dass wir wussten, wie sie es machen würden. Wenn wir es genauso schon mal bekommen haben, kann es natürlich sein, dass sich die Gegner diese Situationen auch anschauen. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gezeigt und unsere Chancen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit. Da kann es dann auch ganz anders aussehen. Das Spiel hat gezeigt, dass wir vom Prinzip viel richtig machen. Es fehlte der letzte Pass, der letzte Schuss.

Jonas Hector: Wir haben in der ersten Hälfte zwei, drei richtig gute Möglichkeiten, die wir nicht nutzen. Dann fangen wir uns fast das gleiche Gegentor wie gegen Freiburg, das 2:0, und das ist ein bisschen zu billig.