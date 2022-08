“Solche Entscheidungen hätten uns tierisch aufgeregt“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Mit dem 3:1-Erfolg über den FC Schalke 04 ist dem 1. FC Köln ein Bundesliga-Einstand nach Maß gelungen. Doch nicht alles lief perfekt. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Der 1. FC Köln ist wie in der Vorsaison mit einem Erfolg in die neue Spielzeit gestartet. Gegen den FC Schalke 04 gewannen die Geißböcke 3:1. Trotz des Erfolgs lief beim FC noch lange nicht alles rund. Das sagen Trainer und Spieler.

Torschütze Luca Kilian: Die Erleichterung ist groß. In erster Linie überwiegt die pure Freude. Vor allem dann noch gegen Schalke, das ist als gebürtiger Dortmunder immer schön. Noch nie hat etwas besser geschmeckt. Uns war klar, dass Schalke mit zwei Viererketten und einem Stürmer spielen würden. Es galt für uns, in den Dreier-Aufbau zu kommen, die Innenverteidiger frei zu bekommen, anzudribbeln und über Außen zu spielen. Vielleicht auch mal ein bisschen verlagern, um wichtige Räume zu schaffen. Das haben wir gut gemacht. Wir sind geduldig geblieben, hatten unsere Chancen und haben verdient gewonnen. Wir haben eine super Reaktion auf das Tor gezeigt. Wir hatten nie das Gefühl, dass etwas anbrennen könnte. Haben immer weiter gespielt und haben dann das dritte Tor gemacht.

S04-Sportdirektor Rouven Schröder : Ich bin immer einer, der die Dinge klar benennt. Es geht auch gar nicht darum, dass wir verloren haben. Aber die Art und Weise stört mich elementar. Ich hatte heute für unseren Verein ein Gefühl, dass da ein Erstligist, der in Europa spielt gegen eine Mannschaft wie im Pokal, wo enge Entscheidungen, die keine klaren Fehlentscheidungen waren, korrigiert werden. Das macht mich sehr unruhig und wühlt mich auf. Wir sind ehrgeizig und wir sind in gewissen Situationen benachteiligt worden. Das fängt beim 1:0 an. Das ist keine klare Fehlentscheidung. Wir brauchen einen Video-Assistenten und keinen Oberschiedsrichter, der bei einer nicht klaren Fehlentscheidung eingreift. Wenn man in der 35. Minute eine Rote Karte gibt, wo aus dem Spiel heraus gar nichts passiert, wenn man sich dann die komplette Situation anschaut und nicht anhält, dann ist es für mich keine klare Fehlentscheidung. Wenn ich diese Rote Karte gebe, ist das Spiel komplett verändert. Da rückwirkend die Rote Karte zu geben, ist für mich schwierig. Vor dem 1:0 des 1. FC Köln ist der Ball im Aus. Da wird dann aber nicht korrigiert. Das fühlt sich schlecht an. Für uns war das ein gebrauchter Tag.

FC-Trainer Steffen Baumgart: Wir haben in der ersten Viertelstunde Probleme gehabt und dann immer besser reingefunden. Das war aber auch so zu erwarten. Dann gab es die Situation mit dem Schalker Schuss, in der ein Spieler in der Abseitslinie steht. Für mich war es Abseits. Es war dennoch ein sensationeller Schuss. Ich glaube nicht, dass Marvin ihn hält. Dementsprechend hatten wir Glück. Die entscheidende Frage ist, war es Rot oder nicht. Aus meiner Sicht erkennen die Fußballer immer selbst, ob es Absicht war oder nicht. Ich finde es dann schwierig, wenn fünf Minuten später eingegriffen wird. Ich sage, die kannst du weglassen. Es hat sich keiner beschwert und Drexler ist alles, aber kein unfairer Spieler. Trotzdem muss man sagen, dass wir es auch gegen zehn Spieler dann gut gemacht haben. Wir haben immer wieder die Flanken gesucht, immer wieder Abschlüsse gehabt. Dann fehlte in der ein oder anderen Situation der letzte Ball. Solche Entscheidungen auf unserer Seite hätten uns auch tierisch aufgeregt. Jonas hat zwar etwas gemerkt, aber nicht als Tritt. Er macht einen langen Schritt. Ein Tritt sieht anders aus. Wenn man jetzt alles aufrollt, werden wir in Zukunft sehr sehr viele Rote Karten haben. Ich möchte es aber auch nicht auf die eine Situation runterbrechen. Wir haben es nach der Halbzeit - auch gegen zehn Spieler - sehr gut gemacht.