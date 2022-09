„Das mag nicht jeder hören, aber die Liga ist für uns wichtiger“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Der 1. FC Köln hat den ersten Sieg der Gruppenphase in der Conference League eingefahren. 4:2 setzte sich der FC gegen Slovacko durch. Die Stimmen zum Spiel.

Bei den Gegentoren blocken wir zwei, drei Mal den Ball und bekommen ihn nicht weg. In diesem Moment hat man die individuelle Qualität der Mannschaft gesehen. Die Gegner hatten natürlich zu viel Raum. Wir haben da keinen Zugriff bekommen. Die Jungs versuchen alles zu verteidigen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in der letzten halben Stunde durch die Wechsel den Gegner noch einmal unter Druck setzen. Dieses Mal hatten wir die Möglichkeit, mit Jonas Hector oder Ellyes Skhiri nachzulegen. Wir haben eine lange Saison vor uns, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben einen ausgeglichenen Kader - und deswegen war die Entscheidung so zu beginnen, aus meiner Sicht die richtige. Auch wenn es zum Ende hin besser aussah. Am Sonntag geht es gegen Bochum. Das mag vielleicht nicht jeder hören, aber das ist für uns wichtiger. Wenn ich einen breiten Kader habe, dem ich vertrauen, dann muss ich das auch zeigen. Ich habe eine Mannschaft, die im Training alles gibt - und zwar nicht nur die erste Elf. Es ist meine Aufgabe, den Jungs das Vertrauen zu schenken. Und an diesen Aufgaben wachsen die Jungs ja auch. Etwas Geileres als das gibt es nicht.

Jonas Hector: Ich glaube, dass wir es hinten heraus recht souverän runtergespielt haben. Davor war es doch eher ausgeglichen. Natürlich darf man eine 2:0-Führung nicht so schnell und so einfach hergeben. Jetzt sind wir froh, dass wir die drei Punkte hierbehalten konnten. Es ist ja unser Spiel, dass wir immer wieder nachlegen und die Intensität hochhalten wollen. Das ist uns hier und da auch gut gelungen. Wir haben einen besseren zugriff auf das Spiel bekommen, die Bälle besser gehalten.

Dejan Ljubicic: Ich verstehe auch nicht, was da genau passiert ist. Wir führen 2:0. Dann habe ich die riesen Möglichkeit, den Sack zuzumachen. In der zweiten Halbzeit mussten wir auch mal den langen Ball nach vorne schlagen. Dann bekommen wir die beiden Gegentore und dann wird es noch einmal spannend. Am Ende gehen wir als verdienter Sieger vom Platz. Es sind sehr wichtige Spieler für unseren Verein. Die Mannschaft hat es aber auch schon in der ersten Halbzeit super gemacht. Phasenweise standen wir in der zweiten Halbzeit nicht so gut da.