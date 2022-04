„Der Frust ist groß“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Nach der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin war die Enttäuschung bei den Spielern des 1. FC Köln groß. Das sagen Spieler und Trainer.

Der 1. FC Köln kann in der Bundesliga nicht gegen Union Berlin gewinnen. Am Freitagabend kassierte der FC bei den Eisernen eine 0:1-Niederlage und erlebte damit am 28. Spieltag einen Rückschlag im Kampf um den internationalen Wettbewerb.

Steffen Baumgart: Wir haben 1:0 verloren durch einen Fehler, der passieren kann. Und so kommt so ein Ergebnis zustande, ob jetzt verdient oder unverdient, die Diskussion führe ich mittlerweile nicht mehr. Fußball wird durch Tore entschieden. Wir haben heute den Fehler gemacht und damit müssen wir leben. Präsent waren wir schon, das hat man gesehen. Es war von beiden Mannschaften eine hohe Präsenz. Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei Möglichkeiten. Ich glaube, dass das den Jungs momentan so ein bisschen fehlt. Mark Uth hat die Chance zu schießen, zögert noch. Die Sachen, die wir in den Strafraum gekriegt haben, waren nicht genau genug und dann hast du wenig Tormöglichkeiten. Die Flanken, die kamen, wurden gut runtergeholt. Wir müssen halt daran lernen, dass der Gegner tief steht. Dafür müssen wir Lösungen finden. Ich glaube, dass Jonas sich in dem Moment natürlich ärgert. Aber wir machen Fehler und wollen, dass die Jungs hinten raus spielen und das ist auch dann mit Risiko verbunden. In der Situation ist das ein Fehler, der passiert einmal im Jahr, aber die Jungs haben gut gearbeitet und wir hoffen, dass wir uns dann auch wieder mehr Torchancen erarbeiten.