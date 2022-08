“Der ganze Verein hat das geschafft“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Székesfehérvár Nach dem 3:0-Erfolg in Ungarn steht der 1. FC Köln in der nächsten Runde der Conference League. Spieler und Trainer zeigten sich wenig überraschend sehr zufrieden.

Steffen Baumgart: Man redet oft von Stolz. Wir haben das weitergeführt, was wir in der vergangenen Saison begonnen haben. Die Jungs haben alles rausgehauen. Mit Marvin hatten wir dann in der einen oder anderen Situation auch den Torwart, der die Dinger hält. Aus meiner Sicht haben wir es gut gespielt. Das Weiterkommen ist verdient. Nach dem 2:0 waren die Jungs einfach platt, die Ungarn haben dann alles gegeben. Deswegen waren die Wechsel wichtig. Wir hätten vorher das 3:0 machen können, dann hätte ich vielleicht nicht auf die Tribüne gemusst. Man sollte schon erkennen, wo der Einwurf ist. Dann bin ich eben in dem Zustand angepisst. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich freue mich sehr über das Weiterkommen. Der ganze Verein hat das geschafft.