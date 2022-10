“Er wird längerfristig ausfallen, das wird uns wehtun“ : Die Stimmen zum FC-Spiel in Gladbach

Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Einen bitteren Nachmittag erlebte der FC am 9. Spieltag der Bundesliga. Das lag nicht nur an der 2:5-Niederlage in Gladbach. Die Stimmen zum Spiel.

Einen bitteren Nachmittag erlebte der 1. FC Köln in Mönchengladbach. Bei der Borussia kassierte der FC am Sonntag eine deutliche 2:5-Niederlage. Dementsprechend war auch die Stimmung bei den Geißböcken.

Florian Kainz: Die Niederlage ist bitter. Ein Derby zu verlieren tut richtig weh. Es ist natürlich schwer, eine ganze Halbzeit in Unterzahl zu spielen. Bei der Elfmetersituation schaue ich nur auf den Ball, es kommt dann ganz unglücklich zum Kontakt mit dem Ellenbogen. Es ist bitter, dass ich die Mannschaft damit geschwächt habe. Es ist jetzt keine einfache Situation, wir dürfen uns aber nicht unterkriegen lassen und müssen bei uns bleiben. Ich hoffe, dass wir das als Mannschaft gut wegstecken.

Steffen Baumgart: Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Es gab aus meiner Sicht zwei Schlüsselszenen. Der Elfmeter gegen uns ist einer und Gelb-Rot für Kainzi berechtigt. Das Foul an Dejo ist aber nicht richtig bewertet worden, da ist mir Gelb zu wenig. Mit dem Elfmeter zum 2:1 und dem zu frühen 3:1 gerätst du endgültig auf die Verlierstraße. Das hat Gladbach dann mit seiner Qualität auch gut ausgespielt. Dejo wird längerfristig ausfallen, das wird uns wehtun.

Jonas Hector: Wir sind sehr enttäuscht. Gelb-Rot für Kainzi und der Elfmeter zum 2:1 waren spielentscheidend. 45 Minuten in Unterzahl spielen und das 3:1 nach der Pause – da wird es dann schwer gegen eine spielstarke Mannschaft in Überzahl.