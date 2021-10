„Heute haben wir richtig auf den Sack gekriegt“ : 1. FC Köln: Die Stimmen zum Hoffenheim-Spiel

Foto: dpa/Uwe Anspach

Köln Mit dem 0:5 bei der TSG Hoffenheim hat die Euphorie rund um den 1. FC Köln einen ersten herben Dämpfer erlebt. Die Stimmen zum Spiel.

Der 1. FC Köln hat in der aktuellen Saison also den ersten herben Dämpfer erlebt. 0:5 unterlagen die Kölner der TSG Hoffenheim. So äußerten sich nach dem Spiel die Akteure:

Rafael Czichos: Verdient ist die Niederlage auf jeden Fall, weil Hoffenheim heute die Tugenden an den Tag gelegt haben, die wir sonst an den Tag legen. Sie haben uns hoch angelaufen, mit viel Aggressivität, haben uns im Spielaufbau gestört. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Individuelle Fehler, aber auch im Spiel nach vorne. Wir waren in den Zweikämpfen nicht aggressiv genug und immer einen Schritt zu spät gewesen. So kannst du hier nichts gewinnen. Dafür ist Hoffenheim zu spielstark. Es lag sicherlich auch sehr sehr an der TSG, dass das Spiel 5:0 ausgeht. Die Spielansetzung ist natürlich nicht optimal. Aber jede Mannschaft hat diese Probleme. Von daher dürfen wir das heute nicht als Ausrede nehmen. Dennoch sollte man sich darüber Gedanken machen.

Foto: dpa/Uwe Anspach 12 Bilder Bilder zur Partie des 1. FC Köln bei der TSG Hoffenheim