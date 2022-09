“Es ist sehr traurig, was passiert ist“ : Die Stimmen zum Skandalspiel des FC

Köln Das 1:1 des 1. FC Köln bei OGC Nizza geriet in den Hintergrund. Dennoch äußerten sich Spieler und Trainer auch zum Spiel.

Der 1. FC Köln kehrt mit einem Punkt aus Nizza zurück. Doch die Begegnung geriet aufgrund der Ausschreitungen in den Hintergrund. Das Sagen Spieler und Verantwortliche.

Christian Keller: „Ich bin fassungslos und finde keine Worte dafür. Wir wollten ein großes Fußballfest feiern. Dafür haben wir hier auch alles vorbereitet. Es waren 8000 Fans aus Köln dabei. Davon über 7900, die sich top verhalten. Von Nizza sind es auch nur ein paar Dutzend Vollchaoten. Wobei Chaoten ein viel zu schwaches Wort ist. Mir fallen eigentlich nur Schimpfwörter dafür ein. Ich weiß nicht, was die Leute hier verloren haben, was sie hier machen. Der Fußball leidet, der FC leidet, der OGC Nizza leidet und es leiden alle, die hier sind. Meine ersten Informationen sind, dass zunächst Hooligans aus Nizza in den Kölner Fanblock eingedrungen sind. Daraufhin sind Hooligans aus dem FC-Fanblock, die nach meinen ersten nicht verifizierten Informationen größtenteils aus Paris stammen und als FC-Fans verkleidet waren, auf die Nizza-Fans gestürmt. Da sind dann auch einige Köln-Fans hinterher. Man kann versuchen, jeden einzelnen ausfindig zu machen und dann dafür sorgen, dass sie nie wieder ein Stadion betreten werden – zumindest in Köln nicht. Ich weiß nicht, ob das 50, 60 oder 70 waren. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Wir werden aber alles probieren, um möglichst viele rauszuziehen. Und die schließen wir dann aus, die werden nix mehr machen.“

Steffen Tigges: „Das Spiel war relativ ausgeglichen. In der zweiten Hälfte haben wir viel Druck gegen uns und wenig Entlastung gehabt. Wenn wir morgen aufstehen, können wir mit dem Punkt sicher gut leben. Ich habe mich über meinen Treffer gefreut – dass wir in Führung gegangen sind. Es war ein super Angriff wie wir ihn auch oft trainieren. Ich habe den Ball dann nur noch über die Linie drücken müssen. In der zweiten Hälfte haben wir etwas den Zugriff gespielt, Nizza hat viele Positionswechsel vorgenommen und wir mussten viel hinterherlaufen. Marvin hat uns mehrfach mit starken Paraden vor einem Rückstand bewahrt. Wie sich die Mannschaft dagegengestemmt hat zeigt, welche Qualität im Team steckt.“

André Pawlak: „Es fehlen einem fast die Worte über das, was vor dem Spiel vorgefallen ist. Wir haben keine Bilder von den Szenen gesehen, die sich vor dem Anpfiff ereignet haben. Es ist sehr traurig, was passiert ist. Es war nicht einfach, den Fokus wieder auf den Fußball zu richten. Wir haben der Mannschaft gesagt, dass jeder mal in sich reinhören soll. Wir haben uns im Vorfeld so auf diese Partie gefreut. Das wollten wir wieder in den Vordergrund schieben. Ich fand es gut, dass Jonas Hector als Kapitän rausgegangen ist und mit den Fans gesprochen hat. Zum Spiel: Wir haben über 90 Minuten bei einer starken Mannschaft eine Top-Leistung gezeigt und Nizza Paroli geboten. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach gerecht. Wir haben mutig gewechselt und sind weiter drangeblieben. Dass Nizza über eine hohe individuelle Qualität verfügt, ist klar. Für uns war es keine Überraschung, dass Steffen Tigges trifft. Es war einfach eine Frage der Zeit. Er ist jetzt über längere Zeit im Trainingsbetrieb nach seiner Verletzung, das sieht man. Mich freut es sehr für ihn.“

Marvin Schwäbe: „Ich finde, dass wir sehr gut gespielt und sehr gut dagegengehalten haben. Trotzdem haben wir auch das Spiel selbst gemacht, so, wie wir es uns vorgestellt haben. Am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Rundum ein sehr gelungener Auftakt. Anstrengend war, dass das Spiel eine Stunde später angepfiffen wurde und wir kurz nicht wussten, wie oder wann es weitergeht. Aber wir haben es dann ganz gut gemacht. Wenn man die Chancen bekommt, sich auszuzeichnen und damit der Mannschaft helfen kann, dann freut mich das. Das ist mir lieber, als dass nur ein Ball aufs Tor bekommt und der ist drin.“

Jan Thielmann: „Ich glaube, in der ersten Hälfte müssen wir höher führen. In der zweiten Hälfte hatte Nizza das Chancenplus. Die Temperaturen hier, das intensive Spiel mit dem hohen Pressing, da ist es natürlich immer schwierig, das Tempo die ganze Zeit aufrechtzuhalten. André Pawlak hat das heute gut gemacht und das Trainerteam hat uns gut auf das Spiel eingestimmt.“