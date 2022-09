“Der Flow ist da“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Wolfsburg Nach dem 4:2-Erfolg über den VfL Wolfsburg war die Stimmung beim 1. FC Köln erwartungsgemäß gut. Das sagen Trainer und Spieler.

Erfolg beim VfL : Der FC gewinnt in Wolfsburg 4:2 Der 1. FC Köln bleibt auch am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga ungeschlagen. Beim VfL Wolfsburg gewannen die Geißböcke verdient 4:2.

Steffen Baumgart : Bei uns sind alle wichtig. Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Wenn ich sehe, dass Denis Huseinbasic heute sein erstes Bundesligaspiel und fast ein Tor macht – das ist genau das, worum es geht. Steffen Tigges hat sein zweites Spiel von Anfang an gemacht. Wir schöpfen nicht aus dem Vollen, aber aus dem, was wir haben und die Jungs hauen alles raus. Wir werden erleben, dass wir nicht alles gewinnen, aber wir werden alles raushauen. Heute haben wir nicht nur alles rausgehauen, sondern auch sehr gut gespielt.

Florian Kainz: Wir haben ein gutes Spiel gemacht, in einer schwierigen Situation nach dem frühen Rückstand. Da waren wir kurz verunsichert und haben einige Fehlpässe gespielt. Wir haben uns aber schnell gefangen und ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Bei den Kontern in der zweiten Halbzeit waren wir etwas ungenau, insgesamt können wir aber sehr zufrieden sein. Es war taktisch nicht so einfach, weil wir nicht wussten, ob sie mit Dreier- oder Viererkette spielen. Das haben wir aber relativ schnell herausgefunden. Wir sind viel flexibler geworden. Jeder weiß, was er zu tun hat. Das ist allen Trainern und Analysten geschuldet, dass wir so gut vorbereitet sind. Egal wer gespielt hat oder reingekommen ist, jeder ist bei uns sofort da. Seitdem Tony weg ist, bin ich als Elfmeterschütze eingetragen. Entsprechend habe ich mich auch darauf vorbereitet. Der war heute auch sehr wichtig für mich, weil mein letzter ja bekanntlich nicht ganz so gut war.