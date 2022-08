„Es war eher ein Punktgewinn“ : Die Stimmen zum FC-Spiel

Köln Mit dem 0:0 gegen den VfB Stuttgart hat der 1. FC Köln einen weiteren Punkt eingesammelt. Das sagten Spieler und Trainer nach der Begegnung.

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Die Meinungen ähnelten sich bei den Kölner Protagonisten nach dem 0:0 gegen VfB Stuttgart doch sehr. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Timo Hübers: Ich hatte schon die ein oder andere Verletzung, deswegen war ich da alles andere als amused drüber. Ich bin froh, dass ich noch stehe. Die Rote Karte war völlig berechtigt. Aber dafür gibt es die Regelung für Rote Karten. Das passiert im Fußball, alles okay. Der Punktgewinn hat zwei Seiten. In der ersten Halbzeit haben wir Glück, dass wir mit dem 0:0 in die Pause gehen und müssen uns dafür vor allem bei Marvin bedanken. Am Ende ärgern wir uns, dass wir es in Überzahl nicht mehr geschafft haben, ein Tor zu machen. Insgesamt können wir mit dem Punkt leben und müssen uns dafür auch nicht verstecken – insbesondere nach zwei englischen Wochen. Wir sind jetzt froh, dass wir zwei Tage frei und eine ruhigere Woche haben und wollen dann die Euphorie vom Donnerstag mitnehmen in die nächsten Aufgaben. Den Schuss von Jan hält der gegnerische Torwart gut. Marvin macht es heute extrem gut, vor allem im Eins-gegen-eins. Dafür kriegt er gleich einen Schulterklopfer. Es ist von uns kein schlechtes Spiel gewesen und ein 0:0 gegen Stuttgart ist überhaupt nichts, wofür wir uns verstecken müssen.

Marvin Schwäbe: Ich hatte in der ersten Halbzeit zwei, drei Aktionen, in denen ich mich auszeichnen konnte. Da konnte ich der Mannschaft zum Glück helfen. Es war insgesamt aber trotz Rotation und Spielern, die durchgespielt haben, eine gute Teamleistung. Ich habe den Schuss von Jan schon drin gesehen, damit hält Müller Stuttgart die Null. Insgesamt war es ein gutes Spiel von uns. Für einen Torwart ist es natürlich immer schön, zwei Mal in einer Woche zu Null zu spielen. Es waren sehr gute Tage.