Legt der FC in der Offensive noch einmal nach? : Diese Angreifer sind vertragslos

Legt der FC in der Offensive noch einmal nach? Der ehemalige englische Nationalspieler Daniel Sturridge (Bild) ist aktuell vertragslos. Foto: Antonio Bat

Köln Die Verantwortlichen des 1. FC Köln vertrauen der Breite ihres Kaders - das haben sie immer wieder betont. Dennoch kochen aktuell wieder Spekulationen um neue Offensivkräfte hoch. Was ist dran?

Steffen Baumgart machte im Sommer keinen sonderlich großen Hehl daraus, was er von den Gerüchten um einen potenziellen Nachfolger von Anthony Modeste beim 1. FC Köln hielt. „Es gibt schon eine Entscheidung. Da halte ich mich aber noch bedeckt“, sagte der 50-Jährige Mitte August. „Ich finde es ganz interessant, jeden Tag zu lesen, mit wem wir schon gesprochen haben sollen oder wen wir verpflichtet haben. Das würde ich gerne noch ein bisschen laufen lassen. Ich gucke Abends immer die Sky-Transfer-Show und denke dann ,oh, da ist ja schon wieder einer.’“ Es wurden tatsächlich einige Namen gehandelt: letztlich wurde die Vakanz im Angriff aber nicht durch einen weiteren Transfer besetzt. Modeste hatte den Club gerade Richtung Dortmund verlassen, die Lücke, die er mit seinen 20 Ligatoren hinterlassen hat, ist ganz offensichtlich sehr groß.

So groß, dass die Vertreter sie nicht schließen können und in den Sozialen Medien die nächsten Gerüchte ihre Runde machen, die den Kölner Trainer vermutlich nicht minder amüsieren. Unter anderem wird bei einigen Anhängern immer wieder Max Kruse als möglicher Hoffnungsträger genannt. Der ehemalige Nationalspieler wurde bei Wolfsburg aussortiert, wird trotz Vertrag nicht mehr spielen. Obwohl Kruse bereits betonte, seinen Kontrakt erfüllen und frühestens im Winter wechseln zu wollen, hoffen einige Kölner Fans auf eine einvernehmliche Kontraktauflösung beim VfL und die schnelle Verpflichtung. Dabei ist das ausgeschlossen. Denn ein Wechsel innerhalb der Bundesliga aber außerhalb der beiden Transferperioden ist laut DFL nur möglich, wenn der Spieler bis zum 31. August vertragslos gewesen ist. Ohnehin liebäugelt Kruse mit einem Wechsel in die USA.

Auch über eine Rückholaktion von Anthony Modeste in der Winterpause wurde in den Fanforen allen ernstes wieder spekuliert. Zudem fallen immer wieder die Namen Simon Zoller und Jhon Cordoba, ungeachtet ihrer Form, des Alters oder anderen Attributen, die einen Transfer mehr als nur unwahrscheinlich machen.

Der FC wird vorerst nicht nachbessern

Dass beim FC aktuell Sturm-Flaute herrscht, lässt sich nicht bestreiten. Von den bisherigen elf Saisontoren in der Liga gehen gerade einmal zwei auf die Konten etatmäßiger Stürmer. Florian Dietz und Steffen Tigges wollen bislang nicht wie erhofft einschlagen, Sargis Adamyan ist eine andere Art Stürmer und Tim Lemperle und Sebastian Andersson spielen in den Planungen einer ersten Elf eine kleine bis gar keine Rolle. Dem FC fehlt aktuell ein Stoßstürmer – zumindest so lange das Spielsystem weiterhin auf Flanken ausgelegt ist. Kein Wunder also, dass bei einigen Fans die Spekulationen hochkochen.

Kurzfristig wird der FC aber mit großer Sicherheit nicht nachlegen. Auch nicht bei den vertragslosen Spielern, die kurzfristig helfen könnten. Spieler wie Matej Vydra. Der 32-Jährige stand noch bei der EM im vergangenen Jahr im Viertelfinale für Tschechien auf dem Platz. Auch der ehemalige italienische Nationalspieler Simone Zaza oder Englands Daniel Sturridge sind vertragslos. Ehemalige Bundesliga-Profis wie Pierre-Michel Lasogga wären aktuell ebenfalls zu haben. Der FC wird aber weiter auf seine aktuellen Stürmer zurückgreifen. Bislang fängt die Mannschaft das Manko in der Sturmspitze gut auf, verteilt die Torgefahr auf mehrere Schultern. Mit Mark Uth kehrt zudem eine Offensivkraft - wenn auch kein weiterer Stoßstürmer - in den Kader zurück. Die Kölner Verantwortlichen betonten mehrfach, dass sie dem Team vertrauen und Baumgart, dass er das Vertrauen seinem Team auch zeigen will.

Zuletzt äußerte sich Sportdirektor Christian Keller gegenüber dem Geissblog zu dieser Thematik. Demnach werde man sich frühestens im Winter ernsthafte Gedanken über einen Neuzugang machen - und auch nur, wenn er wirtschaftlich Sinn mache. So lange kann Baumgart weiterhin seinen Spaß mit den Spekulationen haben.