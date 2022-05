Personalien beim 1. FC Köln : Diese beiden Spieler werden den FC verlassen

Köln Die Kaderplanung beim 1. FC Köln nimmt konkretere Züge an. Beim Fan-Talk "Loss mer schwade" bestätigte FC-Trainer Steffen Baumgart einen Neuzugang sowie zwei weitere Abgänge.

Schon vor einigen Wochen hieß es rund um das Geißbockheim, dass der 1. FC Köln sich mit den ersten Neuzugängen bereits einig sei. Nun ist der erste Name durchgesickert. Wie zuerst die "Bild" berichtet, steht Linton Maina vor einem Wechsel an den Rhein. Der 22-Jährige kommt von Hannover 96 und ist kein Unbekannter bei den Geißböcken. Schon in den vergangenen beiden Jahren wollte der FC den schnellen Flügelspieler verpflichten. Damals scheiterte der Deal an der hohen Ablösesumme. Jetzt kommt Maina sogar ablösefrei. "Das, was wir vielleicht in dieser Saison nicht hatten, ist ein bisschen Geschwindigkeit aus dem Spiel heraus nach vorne", bestätigte FC-Trainer Steffen Baumgart am Abend beim Fan-Talk "Loss mer schwade". "Wir glauben, dass er uns verstärkt, weil du dann auch mit Florian Kainz zwei verschiedene Spieler auf der Seite hast. Wir freuen uns auf ihn und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat."