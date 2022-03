Nachwuchstalente im Profitraining : Diese Chancen haben die FC-Nachwuchstalente

Köln Während einige FC-Profis auf Länderspielreise sind, füllt FC-Trainer Steffen Baumgart den Kader beim Training mit Spielern der U-Mannschaften auf. Manche könnten schon bald den Sprung zu den Profis schaffen.

Beim Stand von 1:1 im Spiel des 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund wechselte FC-Trainer Steffen Baumgart am vergangenen Sonntag Mathias Olesen ein. In der 84. Spielminute feierte der 21-Jährige sein Profidebüt in einer noch offenen Partie. „Das ist alles andere als selbstverständlich. Ein Spieler, der vor der Saison im erweiterten Kreis unserer Lizenzmannschaft stand, in der Regionalliga gute Leistungen erzielt und sich so präsentiert hat, dass er dann auch bei den Profis trainieren durfte und natürlich auch wegen der Personalausfälle dann eine Option war“, so Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung am Montag am Rande des FC-Trainings.