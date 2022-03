27.03.2022

Marvin Obuz: Der 20-Jährige trainiert bereits regelmäßig bei den Profis und stand neben seinem Profidebüt im Pokalspiel in der laufenden Saison zweimal ohne Einsatz im Profikader. In der Regionalliga ist Obuz Stammspieler und erzielte in 22 Einsätzen sieben Tore und drei Vorlagen. Inwiefern der Linksaußen seine Chance in der kommenden Saison erhält, wird auch von Florian Kainz abhängen. Es wird nicht leichter, denn der Österreicher hat seinen Vertrag gerade erst bis 2024 verlängert.