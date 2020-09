9000 Zuschauer erlaubt : Diese FC-Fans dürfen am Samstag ins Stadion

Köln Am vergangenen Samstag kehrten bereits 300 Zuschauer zurück ins Kölner WM-Stadion zum Heimspiel des 1. FC Köln. Am kommenden Samstag zum Auftakt der Bundesliga sind es sogar 9000. Doch die Ticketvergabe ist reglementiert.

Aufgrund der Kurzfristigkeit verfährt der FC vor dem ersten Heimspiel aber etwas anders. Er stellt die übrig gebliebenen Tickets nach dem Prinzip „wer zuerst kommt“ in den Online-Shop. Wer sich so eine Karte sichert, fällt aber auch aus der Verlosung für das zweite Heimspiel. Pikanterweise geht es da am 3. Oktober gegen Borussia Mönchengladbach. Ticket-Zocker könnten also freiwillig auf das Hoffenheim-Spiel verzichten, um überhaupt eine Möglichkeit zu bekommen, beim Derby dabei zu sein.