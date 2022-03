Nationalmannschaft : Diese FC-Profis gehen auf Länderspielreise

Köln Während der Großteil des Kölner Kaders am Abend das Freundschaftsspiel gegen den Siegburger SV bestreitet, geht es für einige Kölner Spieler auf Länderspielreise.

Mit seinen überragenden Leistungen in den vergangenen Wochen hat sich Salih Özcan in den Fokus von Hansi Flick und der DFB-Elf gespielt. Auch der türkische Verband ist auf den Sechser aufmerksam geworden. Doch der U21-Europameister wird in den kommenden Tagen weder das deutsche noch das türkische Nationaltrikot tragen. Der Mittelfeldspieler hat sich bis Saisonende Bedenkzeit erbeten, bevor er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen will.