Skhiri, Ljubicic, Thielmann und Co. : Diese FC-Profis gehen auf Länderspielreise

Köln Während FC-Trainer Steffen Baumgart seinem Team ein paar Tage freigegeben hat und sich auf die Reise nach Schottland macht, dürfen einige FC-Spieler für ihre Nationalmannschaften ran. Ein Überblick.

Mit einem leichten Grinsen im Gesicht marschierte Steffen Baumgart am Sonntag über den Rasen des Bochumer Stadions. Der Trainer des 1. FC Köln sagte später, dass er mit der Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 gegen den VfL zufrieden gewesen sei und man sich auch über den Punkt durchaus freue. In dem vorsichtigen Lächeln spiegelte sich möglicherweise auch ein wenig Vorfreude wider. Denn das Spiel beim Tabellenschlusslicht war vorerst das letzte einer intensiven Phase. Zwölf Pflichtspiele absolvierte der FC in den vergangenen sieben Wochen. Darunter die emotionalen Duelle in der Conference League. Die Bilanz der Geißböcke fällt unterm Strich durchaus positiv aus. Doch den Kölnern war die enorme und vor allem ungewohnte Belastung anzumerken.