„Die Enttäuschung ist einen Tag danach schon groß“ : Diese Lehren zieht der FC aus der Pleite gegen Hoffenheim

Kölns Mark Uth bei dem Spiel gegen Hoffenheim. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Einen Tag nach der-0:1 Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim ist die Enttäuschung am Geißbockheim groß. Dennoch ist das Spiel für den 1. FC Köln ein weiterer Beweis für die positive Entwicklung der Mannschaft.

Auf der Pressekonferenz vor der jüngsten Partie des 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim wollte FC-Trainer Steffen Baumgart noch nichts von der enttäuschenden 0:5-Niederlage in der Hinrunde wissen. „Das ist jetzt kein Thema für uns, weil wir wissen, welche Qualität da ist“, sagte der Coach. Mit der 0:1-Niederlage am Sonntagabend erlebte die Mannschaft nun aber die achte Pleite in Folge gegen die Sinsheimer. „Die Enttäuschung ist einen Tag danach schon groß, weil die Jungs gestern wahnsinnig viel investiert haben“, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, am Montagmorgen an der Seite des FC-Trainings.

Das vom Trainer erwartete intensive Kampfspiel ist eingetreten, das mögliche Spektakel aber nicht. Auch, weil die Abwehr mit Startelf-Neulingen Jeff Chabot und Jannes Horn defensiv recht stabil war. „Es war eine gute Leistung von Jeff. Das ist das, was wir uns vorgestellt und warum wir ihn verpflichtet haben. Ich glaube, dass er ein sehr robuster und kopfballstarker Spieler ist, der sich in jede Situation reinhaut“, so Kessler. Der 24-Jährige brachte knapp 89 Prozent seiner Pässe zu seinen Mitspielern und war damit ein fester Bestandteil des Kölner Aufbauspiels. „Einen Punkt hätten die Jungs sicherlich verdient. Aber muss fairerweise sagen, dass Hoffenheim auch hochkarätige Torchancen hatte“, so Kessler. Vor allem gegen den starken Sinsheimer Ihlas Bebou, der gleich mehrfach die Chance zur Führung hatte, erwischte Chabot keine leichte Aufgabe. Ob Timo Hübers bis zum Spiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen wieder fit ist oder Chabot erneut zum Einsatz kommt, ist derweil noch offen. „Am Ende ist es die Entscheidung des Trainers“, so Kessler.

„Wenn man so viel investiert, ist es ärgerlich“

Chabots Nebenspieler Horn hatte es als Ersatz des Kapitäns Jonas Hector ebenso schwer. „Ich glaube, dass Jannes Horn gestern auch ein gutes Spiel gemacht hat. Es ist auch nicht so einfach, wenn man lange nicht von Beginn an gespielt hat“, so der Ex-Torwart. Auch wenn es der Mannschaft von Steffen Baumgart wie gewohnt nicht an Moral fehlte, mangelte es im Spiel nach vorne an Effektivität. „Grundsätzlich muss man sagen, dass auch dieses Spiel wieder ein Entwicklungsschritt nach vorne war. Wir stehen natürlich auch immer im Vergleich mit dem Hin- und Rückspiel und da haben wir das Rückspiel deutlich offener gestaltet“, so Kessler.