Heimspiel gegen Dortmund : Diese Marschroute gibt FC-Trainer Steffen Baumgart gegen den BVB vor

Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln FC-Trainer Steffen Baumgart hat vor dem achten Spieltag gegen Borussia Dortmund betont, dass sich seine Mannschaft nicht verstecken wird. Trotz der hohen Dortmunder Qualität möchte der 50-Jährige auf Sieg spielen.

Die vergangenen Spiele gegen Dortmund dürften die Fans des 1. FC Köln in guter Erinnerung haben. Auch wenn der letzte Sieg gegen den BVB knapp zwei Jahre zurückliegt, zeigte der FC unter Trainer Steffen Baumgart bei der 0:2-Niederlage und dem 1:1-Unentschieden in der vergangenen Saison eine starke Leistung. Daran möchten die Kölner am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) beim Wiedersehen mit der Mannschaft von Erdin Terzic anschließen und im eigenen Stadion den dritten Bundesligasieg einfahren. „Wir haben 50 000 mit im Stadion, mit denen wir ein Fußballfest erleben wollen. Dazu gehören beide Mannschaften, die offensiv agieren werden. Ich gehe davon aus, dass es beide wollen“, sagte Steffen Baumgart am Donnerstagnachmittag.

FC und BVB zuletzt mit Offensivproblemen

Während die Kölner nach Baumgarts Spielphilosophie immer auf Sieg spielen, gilt es für die Dortmunder, den Anschluss an die Tabellenführung zu halten beziehungsweise bei Möglichkeit den ersten Platz einzunehmen. Trotz der fünf Siege in sieben Spielen wurde die Mannschaft von Erdin Terzic zuletzt kritisiert. Vier Partien gewannen die Dortmunder mit nur einem Tor. „Ob neun Tore wenig sind, weiß ich nicht. Dafür stehen sie in der Defensive besser. Sie haben eine hohe individuelle Qualität. Sie haben mit Spielern sehr gut nachgelegt, die sich jetzt noch an das Spiel gewöhnen müssen. Das halte ich für normal“, so Baumgart. Damit dürfte der 50-Jährige auch Ex-FC-Stürmer Anthony Modeste meinen, der beim BVB bislang nur auf einen Saisontreffer kommt. Noch dazu wird der verletzte Marco Reus dem Team weiterhin fehlen. „Marco Reus ist mit Abstand der wichtigste Spieler im Offensivbereich. Er ist immer wieder anspielbar, kreiert Chancen, geht selbst tief in die Box und erzielt Tore. Da wird ihnen natürlich was fehlen, aber sie haben so viel Qualität, dass sie das auffangen werden“, sagte der Ex-Dortmunder und FC-Spieler Steffen Tigges.

Auch die Kölner sind nach wie vor bei dem Versuch, den Abgang von Modeste aufzufangen. In den vergangenen Spielen gegen Bochum und Union Berlin zeigten sich offensiv immer wieder Probleme. Dabei konnten die Stürmer Tigges und Florian Dietz im gegnerischen Strafraum noch nicht für die gewünschte Gefahr sorgen. „Wenn wir sehen, wie die Mannschaft jetzt agiert, fehlt uns Tony in der ein oder anderen Situation. Wir haben aber Tiggi und Flo, die daran arbeiten. Das sind junge Spieler und denen kommt das zugute, dass sie ihre Tormöglichkeiten haben“, erklärte der Trainer. Die Kölner Offensivspieler werden gerade gegen die starke Dortmunder Defensive gezwungen sein, sich kreative Lösungen zu überlegen. „Sie sind ein Spitzenteam. Vor allem stehen sie in der Defensive sehr gut und lassen sehr wenige Torchancen zu. Sie haben gerade über die Außenspieler eine sehr hohe Qualität, auch in Richtung Strafraum. Sie haben ein sehr gutes Eins-gegen-Eins-Verhältnis. Sie können auch mal ganz schnell höher gewinnen. Das würden wir gerne vermeiden“, so Baumgart.

FC-Profi Steffen Tigges: „Wir können sie knacken“

Klar ist, dass der FC mit allen Spielern sowohl in die Offensiv- als auch in die Defensivarbeit gehen möchte. „Wir werden es auf keinen Fall wie Schalke zuletzt angehen. Sie haben sehr gut verteidigt, aber das ist nicht mein Spiel. Wir werden nach vorne spielen und vorne attackieren. Wir werden bei unserer Spielweise bleiben und versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen“, erklärte der Coach. Dabei wollen die Spieler die Schwächen des BVB ausnutzen. „Man hat immer wieder gesehen, dass es Phasen im Spiel gibt, in denen sie Probleme bekommen und nicht so dominant sind, wie sie gerne spielen wollen. Natürlich bekommen wir es mit einer Mannschaft zu tun, die viel Ballbesitz haben möchte, eine hohe individuelle Qualität hat und immer wieder Chancen kreieren kann. Wir können sie aber mit unserer Intensität und Spielweise knacken“, so Tigges.