Vor dem Derby : Diese Profis spielten für den 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln-Doku : „24/7 FC“ gibt weitere Einblicke in das legendäre Video von FC-Trainer Baumgart Nach dem Spiel des 1. FC Köln gegen SC Freiburg Anfang Februar kursierte in den sozialen Netzwerken ein Video von Steffen Baumgart in der Quarantäne. In der Doku „24/7 FC“ sind nun weitere Einblicke in das Wohnzimmer des Trainers zu sehen.