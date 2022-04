Mögliche Transfers : Diese Spieler könnte der 1. FC Köln ablösefrei verpflichten

Köln Der 1. FC Köln musste durch die Corona-Pandemie erhebliche Verluste einfahren. Demnach wird der Verein bei den Sommertransfers auch auf ablösefreie Spieler zurückgreifen müssen. Wir haben einige interessante Akteure zusammengetragen.

Der neue sportliche Geschäftsführer Christian Keller wusste bereits vor Antritt seiner neuen Position beim 1. FC Köln Anfang April, worauf er sich beim FC einstellen muss. Die Corona-Pandemie hat erhebliche Lücken in die ohnehin schon klammen Kassen des Vereins gerissen. Die finanziellen Mittel für die Sommerneuzugänge sind begrenzt. Bei Kellers offizieller Begrüßung am Geißbockheim gab der 43-Jährige erste Einblicke in seine kommende Aufgabe der Kaderplanung. „Es wird keine Standard-, sondern kreative Lösungen geben. Man muss sich in Gänze überlegen, wie die sportliche Positionierung im Hinblick auf den Spielermarkt aussieht. Man kann fertige Spieler, junge Spieler oder irgendwas zwischendrin holen. Da habe ich natürlich eine ganz klare Idee.“