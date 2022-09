Weitere Verstärkung in der Defensive? : 1. FC Köln: Diese Spieler sind aktuell vertragslos

Köln Laut kroatischer Medien hat der 1. FC Köln mit Nikola Soldo doch noch einen Innenverteidiger verpflichtet. Gut möglich, dass die Kölner zusätzlich noch einen Außenverteidiger bei den vertragslosen Akteuren suchen.

Die Meldung kam spät und sie kam überraschend: Der FC hat offenbar im Stillen einen neuen Innenverteidiger verpflichtet und damit nun doch auf die Verletzungsmisere in der Defensive reagiert. Das berichten zumindest kroatische Medien, unter anderem das Online-Portal Germanijak. Demnach wechselt der 21-jährige Sohn des ehemaligen Kölner Trainers Zvonimir Soldo an den Rhein. Offenbar für 1,8 Millionen Euro. Bei Soldo handelt es sich um einen klassischen Innenverteidiger. Da der FC aktuell nur über zwei verfügt, war das Handeln dringend nötig. Noch am frühen Abend hatte alles darauf hingedeutet, dass der FC am Deadline-Day, also vor Schluss des Transferfensters, leer ausgegangen war. Auf der rechten Außenbahn besteht aber immer noch Nachholbedarf. Zwar wurde die Verletzung von Benno Schmitz konservativ behandelt, dennoch wird der 27-Jährige noch einige Wochen fehlen. Kingsley Schindler soll die Lücke zunächst füllen. Schindler ist aber eigentlich in der Offensive zu Hause.