Kilian, Voronin und Co. : Diese Spieler spielten schon für den FC und für Mainz

Köln Beim FSV Mainz wurde Luca Kilian mehr oder weniger aussortiert, beim FC gehört der Innenverteidiger zum Stammpersonal. Kilian ist nicht der einzige Akteur, der für beide Clubs auflief.

Die Begegnungen zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln bergen auf den ersten Blick nicht gerade die allergrößte Brisanz in sich. Es handelt sich weder um ein „Derby“, noch befinden sich die Mannschaften in einer sportlich prekären oder herausragenden Situation. Doch es gibt durchaus interessante Berührungspunkte. So gibt es zahlreiche Akteure, die bereits für beide Teams aktiv waren. Einer davon ist der aus Witten stammende Luca Kilian. Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Jahr auf Leihbasis von Mainz zum FC und wurde vor der aktuellen Saison dann aufgrund starker Leistungen fest verpflichtet. Seitdem absolvierte Kilian 46 Spiele für die Kölner und erkämpfte sich schnell seinen Platz in der Innenverteidigung. In Mainz war Kilian unter anderem aufgrund einer vermeintlich mangelnden Fitness aussortiert worden.