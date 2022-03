Nach 51 Jahren : Diesen Bundesligarekord hat der FC gegen Leverkusen gebrochen

Köln Der 1. FC Köln hat im Duell gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag nicht nur den ersten Saisonsieg gegen ein Spitzenteam eingefahren, der FC hat auch einen jahrzehntelangen Bundesliga-Rekord von Eintracht Frankfurt eingestellt.

26 Spiele in Folge ohne einen Elfmeter

Anders als im Pokal haben die Kölner in der laufenden Bundesligasaison keine missglückten Elfmeter zu verzeichnen. Aber auch keine erfolgreichen. Im Gegensatz zur TSG Hoffenheim, die in der Liga ebenfalls keine Tore vom Punkt verzeichnet, hat der FC aber bisher auch keine Strafstöße verursacht. Seit Saisonbeginn sind die Geißböcke somit die einzige Mannschaft ohne einen Strafstoß in ihrem Spiel. Mit demnach 26 Bundesliga-Partien in Folge ohne einen gepfiffenen Elfmeter hat das Team von Trainer Steffen Baumgart im Derby gegen Leverkusen einen neuen Rekord aufgestellt. Bisher hielt Eintracht Frankfurt mit 25 elfmeterlosen Spiele in Folge in der Saison 1970/1971 den Höchstwert.

Dass der FC diesen Rekord erreicht hat, liegt vor allem an der Kölner Defensive, die bisher ohne Fouls im eigenen Strafraum auskommt. Mit Luca Kilian und Timo Hübers beweist die Mannschaft aktuell eine enorme Zweikampfstärke in der Innenverteidigung. Ebenso keine Vergehen wurden auf der anderen Seite an den FC-Stürmern begangen. Da in der Kölner Offensive viel über Flanken in den im gegnerischen Strafraum passiert, ist der FC dort seltener im direkten Zweikampf präsent. Beinahe wäre der Rekord im 26. Spiel jedoch noch verhindert worden. In der 67. Spielminute hätte Schiedsrichter Sascha Stegemann sicherlich über ein elfmeterwürdiges Foul an Flankengeber Dejan Ljubicic nachdenken können. Zum Glück für die Kölner erreichte der Ball dennoch Kingsley Schindler, der zur 1:0-Führung verwandelte. Somit ersparte sich der 1. FC Köln einen weiteren möglichen Unglücks-Elfmeter und dem neuen Rekord stand nichts mehr im Wege.